Kocaman'ın ilham kaybağı Dortmund



Tecrübeli hoca sezon başından beri bu sistemi oyuncularına çalıştırıyor. Sistemin felsefesi: 'Topu kaptırdığınız anda, topu kapmak için en büyük fırsatı yakalamış olursunuz.' Yapılan idmanlarla geçen sezon ortalama 15 saniye olan rakipten top kapma süresi ilk yarıda 8 saniyeye çekilmişti. Başakşehir karşısında ise Fenerbahçe ortalama 6.8 saniyede topu geri kaparak kendini aştı. Başakşehir'in pas trafiği koptu ve galibiyet geldi. Kocaman'ın hedefi bu süreyi 5 saniyeye düşürmek.



