Kocaman'ın ilham kaybağı Dortmund
Bu zaferin altında Aykut Kocaman'ın imzası var... İki golün yanında 1 topu direkten dönen, 4 tane de karşı karşıya gol kaçıran sarı-lacivertli takımda 'galibiyetin şifresi' Fernandao'nun ikinci golünde gizli... Kocaman'ın maçtan önce üzerinde inatla durduğu 'gegen-press' (şok pres) ile kapılan top, doğru+hızlı organizasyon ve atılan gol....
Tecrübeli hoca sezon başından beri bu sistemi oyuncularına çalıştırıyor. Sistemin felsefesi: 'Topu kaptırdığınız anda, topu kapmak için en büyük fırsatı yakalamış olursunuz.' Yapılan idmanlarla geçen sezon ortalama 15 saniye olan rakipten top kapma süresi ilk yarıda 8 saniyeye çekilmişti. Başakşehir karşısında ise Fenerbahçe ortalama 6.8 saniyede topu geri kaparak kendini aştı. Başakşehir'in pas trafiği koptu ve galibiyet geldi. Kocaman'ın hedefi bu süreyi 5 saniyeye düşürmek.
Alman ekibinin 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale kalırken uyguladığı sistemi CD'lerle oyunculara anlatan Kocaman'ın, "3'üncü bölgede topu kaybettiğiniz anda geri dönmek yok. Rakip atağı başlatamadan şok pres yapacaksınız. Öndeki oyuncuları yerleşmemişken yakalayacaksınız. Topu kapmasak bile en kötü rakibi çabuk oynamaya zorlayarak ataklarını başarısız kılacaksınız" direktiflerini verdiği belirlendi.
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