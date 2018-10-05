Kocamanın ekibine tasfiye!

Fenerbahçe yönetimi teknik heyetten 3 isimle yollarını ayırarak Aykut Kocaman'ın ekibini tasfiye etti.
5 Ekim 2018 Cuma, 20:54:05
Güncelleme: 21:04:54
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Kocaman'ın ekibine tasfiye!
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Fenerbahçe yönetimi, sezon başında Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Cocu'yu takımın başına getirmişti.
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Kocaman'ın ekibine tasfiye!
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Aykut Kocaman'ın ayrıldığı dönemde yardımcıları kulüpten ayrılmamış, Cocu ile çalışmaya devam etmişlerdi.
Kocaman'ın ekibine tasfiye!
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Ancak Fenerbahçe futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar değişimi gündeme getirmiş ve Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Kocaman'ın ekibine tasfiye!
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Bu ifadelerin ardından Aykut Kocaman döneminden beri görev yapan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollar ayrıldı.
Kocaman'ın ekibine tasfiye!
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Aykut Kocaman'ın en güvendiği oyuncuların başında gelen Volkan Demirel, geçtiğimiz sezon Kocaman'ın en fazla şans verdiği isimlerden olan Aatıf ve Kocaman'ın kendi transferi olan Nabil Dirar'ın da kadro dışı bırakılması, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalan tüm izlerinin ortadan kaldırıldığına bir işaret olarak yorumlandı.