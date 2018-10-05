Kocamanın ekibine tasfiye!

Ancak Fenerbahçe futbol takımının aldığı başarısız sonuçlar değişimi gündeme getirmiş ve Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.