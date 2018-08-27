Koç rüzgarı dindi!

Mali anlamda kulübü kalkındırma hamleleri yapan Ali Koç'un "Her şeyi profesyonellere devredeceğim" ifadeleriyle Samandıra'yı emanet ettiği sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu da son yıllarda yaşanan başarısızlığa çare olamadı.