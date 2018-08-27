Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle oluşan hava dağılmaya başladı.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:26:59
Güncelleme: 10:31:17
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Koç rüzgarı dindi!
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Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık iktidarına son verdikten sonra 'Yeniden Fenerbahçe' mottosuyla yola çıkan Sarı-Lacivertliler, sınıfta kaldı.
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Koç rüzgarı dindi!
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Koç'un başkanlığında taraftarıyla barışan Fenerbahçe'de arka arkaya gelen başarısız sonuçlar camiada huzursuzluğa yol açtı.
Koç rüzgarı dindi!
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Mali anlamda kulübü kalkındırma hamleleri yapan Ali Koç'un "Her şeyi profesyonellere devredeceğim" ifadeleriyle Samandıra'yı emanet ettiği sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu da son yıllarda yaşanan başarısızlığa çare olamadı.
Koç rüzgarı dindi!
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Comolli'nin transfer hamleleri ve takımın istatistiksel olarak en iyisi Giuliano ile Souza'yı ani bir kararla satması şok etkisi yarattı.
Koç rüzgarı dindi!
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Bu oyuncuların yerlerini dolduracak hamlelerin yapılamaması da hedef tahtasına oturttu.