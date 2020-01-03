Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki yıldızların transferi konusunda büyük mesafe katetti. Fenerbahçe özellikle sol bek ve stoper bölgesine takviye yapmak isterken, bir süredir eski yıldızı Simon Kjaer'i gündemine almıştı. Danimarkalı futbolcunun menajerinden transfer müjdesi geldi. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki son durumu ve Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması...
3 Ocak 2020 Cuma 20:36
Güncelleme: 03.01.2020 20:36
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken, Simon Kjaer'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesi taraftarı heyecanlandırdı.
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Rizespor galibiyetleriyle devre arasına moralli girmişti.
Fenerbahçe camiası tamamen şampiyonluğa kenetlenirken, teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma hattında sergileyemedi.