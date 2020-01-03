Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki yıldızların transferi konusunda büyük mesafe katetti. Fenerbahçe özellikle sol bek ve stoper bölgesine takviye yapmak isterken, bir süredir eski yıldızı Simon Kjaer'i gündemine almıştı. Danimarkalı futbolcunun menajerinden transfer müjdesi geldi. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki son durumu ve Simon Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması...