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Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta
Son iki sezonda önce Emre Akbaba ve Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre sarı-lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için harekete geçti. İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38
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Transferde son yıllarda büyük bir savaş içine giren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu transfer döneminde de kılıçları çekti!
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Galatasaray iki sezon önce Fenerbahçe'yle girdiği Emre Akbaba yarışında mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.
Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Kosovalı golcü Vedat Muriç'i deyim yerindeyse Aslan'ın ağzından kapmış ve ezeli rakibinden rövanşı almıştı.
İki ekip bu kez de Sivasspor'un yerli yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için amansız bir yarışa girdi.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.