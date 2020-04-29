Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

Son iki sezonda önce Emre Akbaba ve Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre sarı-lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için harekete geçti. İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38
Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

Transferde son yıllarda büyük bir savaş içine giren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu transfer döneminde de kılıçları çekti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

Galatasaray iki sezon önce Fenerbahçe'yle girdiği Emre Akbaba yarışında mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta


Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Kosovalı golcü Vedat Muriç'i deyim yerindeyse Aslan'ın ağzından kapmış ve ezeli rakibinden rövanşı almıştı.

Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

İki ekip bu kez de Sivasspor'un yerli yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için amansız bir yarışa girdi.

Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA