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Kılıçlar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe amansız yarışta

Son iki sezonda önce Emre Akbaba ve Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre sarı-lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için harekete geçti. İşte detaylar...

29 Nisan 2020 Çarşamba 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





