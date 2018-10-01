Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

"Hedeflerden, düşüncelerinden biraz uzaklaşıldı. Karşılıklı görüşüldü ve ayrılma kararı aldı. Herhangi bir sorun olacak bir şey yoktu. Hedeflerde, oyun şeklinde ayrılıklar oldu. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnundu. Ancak hedeflerdeki fikir ayrılığı nedeniyle hocamız ayrılmak istedi."



