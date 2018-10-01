Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor? - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

    Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 19:25:08 Güncelleme: 19:26:52
    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

    Spor Toto Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

    Kasımpaşa kulübünden yapılan resmi açıklamanın ardından Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin, TRT Spor'a konuştu ve Kemal Özdeş'in kendisinin ayrılmak istediğini söyledi.

    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

    "Hedeflerden, düşüncelerinden biraz uzaklaşıldı. Karşılıklı görüşüldü ve ayrılma kararı aldı. Herhangi bir sorun olacak bir şey yoktu. Hedeflerde, oyun şeklinde ayrılıklar oldu. Biz hocamızdan, hocamız bizden memnundu. Ancak hedeflerdeki fikir ayrılığı nedeniyle hocamız ayrılmak istedi."

    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

    Nursal Bilgin, canlı yayında Kemal Özdeş'in büyük bir takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Evet, gidebilir." yanıtını verdi.

    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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    Kemal Özdeş için flaş açıklama: Fenerbahçeye mi gidiyor?

    Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 4 maçını kazanan Kasımpaşa'da son 3 karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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