Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe lige döndü. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele nefes kesti. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...
21 Haziran 2020 Pazar 19:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta içi Trabzonspor'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolasıyla çıktı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele kıran kırana geçti.