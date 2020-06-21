Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe lige döndü. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele nefes kesti. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...
21 Haziran 2020 Pazar 19:41
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...

Hafta içi Trabzonspor'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolasıyla çıktı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele kıran kırana geçti.

İŞTE MAÇTAN KARELER...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler...
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