Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

2 Ocak 2020 Perşembe 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





