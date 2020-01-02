Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle transfer yapabilmek için oyuncu satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
2 Ocak 2020 Perşembe 23:06
Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performans sebebiyle ligin ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan geriside 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tek hedef mutlak şampiyonluk...

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Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Son şampiyonluğunu 2014'te kazanan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı amaçlıyor.

Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen ve tam 12 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında da büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Adı Ricardo Rodriguez, Fabio Coentrao, Edin Visca, Jesse Sekidika, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil gibi birçok isimle anılan Sarı Kanarya, transfere bütçe yaratmak için birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak.

Kasa dolacak! Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe'de yönetim, UEFA ve TFF kriterlerine rağmen teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer taleplerine cevap vermeye çalışırken Rusya'dan umutlandıran bir haber geldi.

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