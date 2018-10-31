"Kararları hep hatalı!"

Ünlü futbol yazarı Cuper, 4 yıl önce, Comolli'yi eleştirmiş: "İstatistik hayranıdır. Futbol sadece rakam oyunu değil. Bu yüzden hata yapar"

31 Ekim 2018 Çarşamba, 21:43:16 Güncelleme: 21:48:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





