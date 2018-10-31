Kararları hep hatalı! - Galeri - Fotomaç
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"Kararları hep hatalı!"
Ünlü futbol yazarı Cuper, 4 yıl önce, Comolli'yi eleştirmiş: "İstatistik hayranıdır. Futbol sadece rakam oyunu değil. Bu yüzden hata yapar"
31 Ekim 2018 Çarşamba, 21:43:16
Güncelleme: 21:48:56
Kanarya'da teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılması camiayı sevindirdi.
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Ancak takımın oluşmasında büyük payı olan sportif direktör Damien Comolli'nin görevini sürdürmesi taraftarı endişelendiriyor.
Sezon başı yaptığı yetersiz transferlerden sonra devre arasında alınacak isimleri yine Comolli'nin belirleyecek olması camianın keyfini kaçırıyor.
Ünlü spor yazarı Simon Kuper 2014 yılındaki Comolli'nin çalışma stilini eleştirmiş.
İşte futbol yazarı Simon Kuper'in 2014 yılında Damien Comolli için söyledikleri: