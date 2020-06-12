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Karapınar'lı Fenerbahçe'den yepyeni sayfa! İşte Kayseri maçı 11'i
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe, corona virüsü arasının ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. Sezonun geri kalan kısmında Avrupa kupaları için mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i nasıl olacak, teknik direktör Tahir Karapınar hangi futbolcuları tercih edecek? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
12 Haziran 2020 Cuma 06:38
Güncelleme: 12.06.2020 06:38
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Fenerbahçe Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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Ligde 40 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler son 7 maçında galibiyet alamadı (3 beraberlik, 4 mağlubiyet). Yeni hocası Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Kanarya sahasında kazanarak kalan bölüme iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
KALE TEKRAR ALTAY'IN
Pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olan ve tedavisi tamamlanan Altay Bayındır, kaleyi Harun'dan geri alacak.
Sakatlıklar nedeniyle bu sezon çoğunlukla sol bekte görev yapan Dirar da Isla'nın ayrılışının ardından kendi pozisyonu olan sağ beke dönecek. Sol bekte Hasan Ali'nin yokluğunda forma Deniz Türüç'e yakın.
Savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Falette olacak. İleri uçta ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor.