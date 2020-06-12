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Karapınar'lı Fenerbahçe'den yepyeni sayfa! İşte Kayseri maçı 11'i

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe, corona virüsü arasının ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. Sezonun geri kalan kısmında Avrupa kupaları için mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i nasıl olacak, teknik direktör Tahir Karapınar hangi futbolcuları tercih edecek? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

12 Haziran 2020 Cuma 06:38 Güncelleme: 12.06.2020 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





