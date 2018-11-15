Kanaryaya 3 takviye! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Kanarya'ya 3 takviye!

    Yönetimin "devam" kararı aldığı teknik adam transfer için kolları sıvadı.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 01:00:04 Güncelleme: 07:52:59
    Kanaryaya 3 takviye!

    Erwin Koeman'ın aklındaki isimlerin tamamı Hollanda'dan.

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    Kanaryaya 3 takviye!

    Görev yaptığı üç maçtaki performansıyla sınıfı geçen F.Bahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman ara transfer için çalışmalara başladı.

    Kanaryaya 3 takviye!

    Koeman yönetimle yaptığı görüşmede bir stoper, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir orta saha ve bir de santrfor gerektiğini belirtti.

    Kanaryaya 3 takviye!

    Transferi planlanan isimler kiralama yoluyla alınacak

    Kanaryaya 3 takviye!

    Koeman'ın santrfor olarak öncelikle Willem'li Fran Sol ve Feyenoord'lu Nicolai Jorgensen, orta saha için yine Feyenoord'dan Yassin Ayoup ve stoper olarak da PSV'den Nicolas Isimat Mirin üzerinde durduğu belirlendi.

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