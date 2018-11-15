Kanaryaya 3 takviye!

Yönetimin "devam" kararı aldığı teknik adam transfer için kolları sıvadı.
15 Kasım 2018 Perşembe, 01:00:04
Güncelleme: 07:52:59
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Erwin Koeman'ın aklındaki isimlerin tamamı Hollanda'dan.
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Görev yaptığı üç maçtaki performansıyla sınıfı geçen F.Bahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman ara transfer için çalışmalara başladı.
Koeman yönetimle yaptığı görüşmede bir stoper, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir orta saha ve bir de santrfor gerektiğini belirtti.
Transferi planlanan isimler kiralama yoluyla alınacak
Koeman'ın santrfor olarak öncelikle Willem'li Fran Sol ve Feyenoord'lu Nicolai Jorgensen, orta saha için yine Feyenoord'dan Yassin Ayoup ve stoper olarak da PSV'den Nicolas Isimat Mirin üzerinde durduğu belirlendi.