Kanarya 18lik yıldızın peşinde! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Kanarya 18'lik yıldızın peşinde!

Transferde genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, ara transferde 18'lik yıldızın peşine düştü.
7 Aralık 2018 Cuma, 22:42:10 Güncelleme: 07:44:04
Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Fenerbahçe, transferde genç isimlerle ilgilenmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Club America'da yıldızı parlayan 18 yaşındaki Diego Lainez de bu isimlerden biri.

Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Kanarya'nın bir süredir takibine aldığı Meksikalı futbolcu için devre arası resmi temas kuracağı öğrenildi.

Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Kanatlarda oynayan genç yıldız, sol ayağını raket gibi kullanıyor.

Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Patlayıcı bir deparı olan Lainez, hızlandığında kimseyi yanına yaklaştırmıyor.

Kanarya 18lik yıldızın peşinde!

Tek eksisi savunmaya yeterince katkı vermemesi.

Kanarya 18lik yıldızın peşinde!
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