Kanarya 18lik yıldızın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Kanarya 18'lik yıldızın peşinde!
Transferde genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, ara transferde 18'lik yıldızın peşine düştü.
7 Aralık 2018 Cuma, 22:42:10
Güncelleme: 07:44:04
Fenerbahçe, transferde genç isimlerle ilgilenmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Club America'da yıldızı parlayan 18 yaşındaki Diego Lainez de bu isimlerden biri.
Kanarya'nın bir süredir takibine aldığı Meksikalı futbolcu için devre arası resmi temas kuracağı öğrenildi.
Kanatlarda oynayan genç yıldız, sol ayağını raket gibi kullanıyor.
Patlayıcı bir deparı olan Lainez, hızlandığında kimseyi yanına yaklaştırmıyor.
Tek eksisi savunmaya yeterince katkı vermemesi.