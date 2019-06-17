Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Alman ekibi Borussia Dortmund'tan 6 aylığına kiraladığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, Türkiye'ye transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu Filipinler'de katıldığı sosyal sorumluluk projesinde önemli mesajlar gönderdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Transferde flaş Kagawa gelişmesi yaşanıyor.

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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız Türkiye'ye transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Ortaya çıkan haberlerde Kagawa'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Kagawa'nın bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund'un Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe'ye Kagawa ve Ömer Toprak artı para teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Fenerbahçeli kurmayların bu transfer teklifini düşünmeye alacağı belirtilmişti.

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