Kagawa Japon basınına konuştu! 'Fenerbahçe...' - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Kagawa Japon basınına konuştu! "Fenerbahçe..."
Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, Kyodo News'in sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar;
17 Şubat 2019 Pazar 09:32
Güncelleme: 17.02.2019 09:32
Fenerbahçe derbisinde ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte tecrübeli 10 numaranın sorulara verdiği cevaplar;
-Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?
Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.
-Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?
Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.
90 DAKİKA OYNAYACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM
-Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?
Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.