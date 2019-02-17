Kagawa Japon basınına konuştu! 'Fenerbahçe...' - Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
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Kagawa Japon basınına konuştu! "Fenerbahçe..."

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, Kyodo News'in sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar;
17 Şubat 2019 Pazar 09:32 Güncelleme: 17.02.2019 09:32
Kagawa Japon basınına konuştu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe derbisinde ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtladı.

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Kagawa Japon basınına konuştu! Fenerbahçe...

İşte tecrübeli 10 numaranın sorulara verdiği cevaplar;

Kagawa Japon basınına konuştu! Fenerbahçe...

-Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?

Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.

Kagawa Japon basınına konuştu! Fenerbahçe...

-Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?

Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.

Kagawa Japon basınına konuştu! Fenerbahçe...

90 DAKİKA OYNAYACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM

-Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.

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