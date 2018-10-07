Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"

    Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra yaklaşık 1 saat tribünden ayrılmayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.
    7 Ekim 2018 Pazar, 21:55:46 Güncelleme: 21:56:17
    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"
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    Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek

    Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"
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    • 13
    Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek

    Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.

    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"
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    Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek

    Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.

    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"
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    Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek

    Fenerbahçeli taraftarlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından stadı terk etti.

    Kadıköy'de Phillip Cocu tezahüratları! "Cocu gelecek hesap verecek"
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    Kadıköyde Phillip Cocu tezahüratları! Cocu gelecek hesap verecek

    Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istemiş ve Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunmuşlardı.

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