Kadıköy'de kongre heyecanı

"BEN DE OYUMU KULALANCAĞIM"

Aziz Yıldırım'ın "Aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı, yönetime alacaktım" dediği Emre Belözoğlu konuyla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Başkanın beni yönetimine almayı düşünmesi gurur verici. Gerçekten onur duydum. Başakşehir ile sözleşmemi 1 yıl daha uzattım. Daha sonra tabii ki Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum. Bu yönetici olarak da, sportif direktör olarak da olabilir. Ben de pazar günü gidip oyumu kullanacağım. Kulüp için hayırlısı neyse o olsun" dedi.