Kadıköy'de kongre heyecanı
Kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye oy kullanabilecek. İki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi yarın yapılacak. Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek.
20 YILDA 97 YÖNETİCİ
Aziz Yıldırım, 20 yılı aşkın görev süresinde 97 farklı yöneticiyle çalıştı. İlk kez başkan seçildiği 15 Şubat 1998'de, Yıldırım'ın listesinden 1 asil, 5 yedek üye yönetimi kazandı. Yıldırım, 14 Haziran 1998'deki olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime girerek, ilk kez kendi oluşturduğu yönetimle çalışmaya başladı.
YOLLARA DİKKAT!
Seçimli Olağan Genel Kurulu nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 08.30'dan kongre sonuna kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Caddesi Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi.
NEW YORK TIMES'A BİLE KONU OLDU
F.Bahçe'nin seçimi ABD'nin dünyaca ünlü gazetesi New York Times'ta da gündeme geldi. Patrick Keddie imzalı haberde iki aday ayrıntılı olarak tanıtılırken, "F.Bahçe taraftarları ve başarılarıyla Türkiye'nin en önemli kulübü" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın maddi anlamda kulübü ileriye taşıdığı belirtilip "Kim kazanırsa kazansın büyük bir mücadele olacak. Kulübü kontrol etmek muazzam bir nüfuz yaratır" denildi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi hazırlıklar sürüyor. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar dün de devam etti. Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sandıkların ve platformun üstü kapalı hale getirildi. Platforma ayrıca iki büyük dev ekran kurulacak.
EN YÜKSEK OY 2013'TE
Sarı-lacivertliler, 2013'te olağanüstü genel kurul kararı aldı. CAS, 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onamasının ardından, F.Bahçe yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı. Ülker Spor Salonu'nda 2-3 Kasım 2013'te gerçekleştirilen kongrede Aydınlar ile yarışan Yıldırım, toplam 9 bin 380 oyun kullandığını seçimde 6 bin 821 oy alırken, Aydınlar'a 2 bin 383 oy çıktı. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı bu kongresinde güven tazeleyen Yıldırım, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek oy sayısına ulaşmıştı.
CEZAEVİNDE BAŞKAN SEÇİLDİ
Aziz Yıldırım, 19-20 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen, olağan genel kurulda 10. kez başkan seçilmişti. 'Futbolda şike' soruşturmasında tutuklu yargılanan Yıldırım, cezaevinde bulunduğu sırada tek aday olarak girdiği kongreyle başkanlığını sürdürdü. Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 269 oyla Aziz Yıldırım, o güne kadar ki en çok oyu alarak başkanlığa seçilmişti.
"BEN DE OYUMU KULALANCAĞIM"
Aziz Yıldırım'ın "Aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı, yönetime alacaktım" dediği Emre Belözoğlu konuyla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Başkanın beni yönetimine almayı düşünmesi gurur verici. Gerçekten onur duydum. Başakşehir ile sözleşmemi 1 yıl daha uzattım. Daha sonra tabii ki Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum. Bu yönetici olarak da, sportif direktör olarak da olabilir. Ben de pazar günü gidip oyumu kullanacağım. Kulüp için hayırlısı neyse o olsun" dedi.
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