Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı - Galeri - Fotomaç
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Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
7 Ekim 2018 Pazar, 20:14:12
Güncelleme: 20:26:44
Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.
Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.
Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Fenerbahçe'nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.
Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi.