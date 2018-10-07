Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
    7 Ekim 2018 Pazar, 20:14:12 Güncelleme: 20:26:44
    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
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    • 45
    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
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    • 45
    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

    Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.

    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
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    • 45
    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

    Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
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    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

    Fenerbahçe'nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.

    Kadıköy'de Ersun Yanal tezahüratı
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    Kadıköyde Ersun Yanal tezahüratı

    Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi.

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