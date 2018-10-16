Jailson FB TVye konuştu!

Jailson FB TV'ye konuştu!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Phillip Cocu ile ilişkilerin nasıl? Cocu'nun öne çıkan özellikleri neler?
Kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de çok büyük işler başardı. Buraya da geçmişteki büyük başarılarını tekrar yaşamak o yüzünü göstermek için geldi. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve bizde istediğimiz sonuçları alacağız.
Teknik direktör Phillip Cocu ile aranızda nasıl bir diyalog var. Senden saha içinde neler istiyor?
Gerçekten kendisi çok büyük bir futbolcuydu, bizlere çok fazla tavsiyeler veriyor. Oyuncudan anlayan bir teknik direktör kendisi. Oyuncuların her biriyle tek tek çok ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Kariyerim için çok önemli bir adım. Çok mutluyum. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.
Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kimlerden bilgi aldın?
İlk olarak pazarlık aşamasındayken tabii ki Giuliano ile konuştum. Çünkü daha önceden birlikte oynamıştık. Kendisinden bilgiler aldım. Kulübün ve şehrin çok iyi olduğu bilgisi verdi. Bende açıkçası iki kere düşünmedim. Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Tanrı'ya şükürler olsun ki, şimdi buradayım. Rüyamı gerçekleştirdim.
Burada ilk dikkatini çeken ne oldu?
Havalimanına indiğimde genç bir futbolcuydum ve ilk kez bir kulübe transfer olmuştum. Havalimanında beni taraftarların beklediğini gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Kesinlikle açıklanamaz bir tecrübeydi. Ben de onların bu sevgisine karşılık vermek için çok çalışıyorum.