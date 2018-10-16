Jailson FB TVye konuştu!

Teknik direktör Phillip Cocu ile aranızda nasıl bir diyalog var. Senden saha içinde neler istiyor?

Gerçekten kendisi çok büyük bir futbolcuydu, bizlere çok fazla tavsiyeler veriyor. Oyuncudan anlayan bir teknik direktör kendisi. Oyuncuların her biriyle tek tek çok ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Kariyerim için çok önemli bir adım. Çok mutluyum. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.