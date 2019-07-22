İtalyanlardan Euroleague incelemesi! Fenerbahçe...

SÜPER BARÇA

Katalan kulübü, imkansız olmayan, gerçekçeşi hedeflere yöneldi. 5 yıldır Final Four'un izleyicisi olan Barcelona, Real Madrid'in iki şampiyonluğunu gördükten sonra bu yıl harekete geçti. Avrupa'nın en çok maaş kazanan oyuncusu haline gelen Nikola Mirotic'i alarak yaza başladılar. Barça ayrıca NBA'den Alex Abrines'i geri getirdi. CSKA'nın EuroLeague zaferinde etkin bir rol oynayan Cory Higgins'i de transfer ettiler. Zalgiris'ten Brandon Davies de geldi. Hanga, Heurtel ve Claver, Pesic'in geçen sezondan elinde tutmayı başardığı oyuncular oldu. Pesic'in takımı, pozisyonunda en iyilerden olan 3 oyuncuya sahip ve açıkçası yeni Barça'nın zayıf yönü yok.