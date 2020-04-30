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İtalyanlar duyurdu! "Roma'ya transferde dev rakip; Fenerbahçe"
İtalyanlar duyurdu! "Roma'ya transferde dev rakip; Fenerbahçe"
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmaya çalışan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, bir yandan da transfer için vites yükseltti. İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için Roma ile karşı karşıya geldi. Tuttomercatoweb, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Roma teknik direktörü Foncesca'nın özel olarak istediği isme kolay ulaşamayacağını ve karşısında Fenerbahçe'nin olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Nisan 2020 Perşembe 14:48
Güncelleme: 30.04.2020 15:03
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Türkiye'den ve dünyadan bir çok isim için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, elini sıkı tutmaya çalışıyor.
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Öncelikle teknik direktör konusundaki soru işaretleri ortadan kaldırmak isteyen Süper Lig devinin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile temasta olduğu biliniyor.
Bjelica ile beraber yeni bir planlamaya gidecek ve 'gelecek sezonun şampiyon takımı'nı oluşturacak Fenerbahçe, bir yandan da fırsat transferleri için kollarını sıvamış durumda.
Bu bağlamda önceliğini sözleşmesi sona erecek oyunculara veren Fenerbahçe için sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı.
Bu sezon özellikle orta saha ve hücum konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin, Ukraynalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi.