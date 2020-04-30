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İtalyanlar duyurdu! "Roma'ya transferde dev rakip; Fenerbahçe"

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmaya çalışan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, bir yandan da transfer için vites yükseltti. İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu için Roma ile karşı karşıya geldi. Tuttomercatoweb, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Roma teknik direktörü Foncesca'nın özel olarak istediği isme kolay ulaşamayacağını ve karşısında Fenerbahçe'nin olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Nisan 2020 Perşembe 14:48 Güncelleme: 30.04.2020 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





