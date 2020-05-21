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İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan müthiş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

21 Mayıs 2020 Perşembe 06:45 Güncelleme: 21.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





