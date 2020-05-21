İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan müthiş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:45 Güncelleme: 21.05.2020 06:45
İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı.

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İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Yeni teknik direktörünü belirlemek için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kadroya yapılacak takviyeler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'nin, transferde dev bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.

İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

HIGUAIN BOMBASI!

İtalyan basını, Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuain için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.

İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı da olan Juventus Başkanı Gianni Agnelli ile geçen hafta yapılan ECA toplantısı öncesinde görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arjantinli golcünün durumunu araştırdığı öne sürüldü.

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