İtalyanlar duyurdu... Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan müthiş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 06:45
Güncelleme: 21.05.2020 06:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni teknik direktörünü belirlemek için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kadroya yapılacak takviyeler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'nin, transferde dev bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.
HIGUAIN BOMBASI!
İtalyan basını, Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuain için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı da olan Juventus Başkanı Gianni Agnelli ile geçen hafta yapılan ECA toplantısı öncesinde görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arjantinli golcünün durumunu araştırdığı öne sürüldü.