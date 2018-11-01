İtalyan basını Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdu!

İtalyan basını Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!
İtalyan basını, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı
1 Kasım 2018 Perşembe, 11:46:26
Güncelleme: 11:48:32
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Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor.
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Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Fenerbahçe'nin teklif yaptığı sürpriz isim belli oldu.
Corriere dello Sport , sarı-lacivertlilerin Sinisa Mihajlovic'e teklif yaptığını ve sezon başında Sporting Lizbon'a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını yazdı.
Sırp hocanın ismi Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasında da basında yer almış ancak Fenerbahçe yönetimi, "Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır," diyerek yalanlamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü isim daha var.