İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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İtalya'dan flaş iddia! Real Madrid'den Eljif'e servet!

Fenerbahçeli genç futbolcu Elif Elmas'ı transfer etmek için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

6 Ocak 2019 Pazar, 21:37:38 Güncelleme: 21:40:10
İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlemeye devam ediyor.

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İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet!

İtalyan basınında yayınlanan haberde, Makedon futbolcu için şu anda en istekli kulübün Lazio olduğu dile getirildi.

İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet!

Lazio'nun sezon sonunda transferdeki bir numaralı hedefinin Elif Elmas olduğu kaydedilirken, İtalyan kulübüne Makedon futbolcu için dev bir rakip ortaya çıktı.

İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet!

Aynı zamanda Tottenham'ın Dembele'nin alternatifi olarak gördüğü Elif Elmas'ı Real Madrid'in de yakından izlediği belirtildi.

İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet!

Habere göre Real Madrid'in Eljif için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

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