İtalyadan flaş iddia! Real Madridden Eljife servet! - Galeri - Fotomaç
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İtalya'dan flaş iddia! Real Madrid'den Eljif'e servet!
Fenerbahçeli genç futbolcu Elif Elmas'ı transfer etmek için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.
6 Ocak 2019 Pazar, 21:37:38
Güncelleme: 21:40:10
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlemeye devam ediyor.
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İtalyan basınında yayınlanan haberde, Makedon futbolcu için şu anda en istekli kulübün Lazio olduğu dile getirildi.
Lazio'nun sezon sonunda transferdeki bir numaralı hedefinin Elif Elmas olduğu kaydedilirken, İtalyan kulübüne Makedon futbolcu için dev bir rakip ortaya çıktı.
Aynı zamanda Tottenham'ın Dembele'nin alternatifi olarak gördüğü Elif Elmas'ı Real Madrid'in de yakından izlediği belirtildi.
Habere göre Real Madrid'in Eljif için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.