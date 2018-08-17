İtalya basınında Salih Uçan yankıları!

CalicioNews24 internet sitesi, Roma'daki iki yıllık kiralık döneminde başarılı olamadığının altını çizerek, Salih'in "Ne yazık ki Roma'da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim" ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya'da başarı arayacağı dile getirildi.