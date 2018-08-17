17 Ağustos 2018 Cuma, 09:13:39
Güncelleme: 09:20:53
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İtalya basınında Salih Uçan yankıları!
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Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Damien Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde Salih Uçan için İtalya'nın Empoli ekibi ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.
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İtalya basınında Salih Uçan yankıları!
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AS Roma'da 2 sezon kiralık olarak top koşturan milli futbolcunun transferi İtalya basınında büyük yankı uyandırdı.
İtalya basınında Salih Uçan yankıları!
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Calciomercato, transferi 'Onu hatırlıyor musunuz? Roma'da fiyaskoydu, şimdi İtalya ligine geri döndü' manşetiyle duyurdu.
İtalya basınında Salih Uçan yankıları!
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Haberde Empoli'nin beklenmedik bir transfer yolu çizerek Salih Uçan'ı kadrosuna kattığı yorumu yapılarak Roma'da kiralık oynadığı dönemin ardından başkent ekibinin oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdiği hatırlatıldı.
İtalya basınında Salih Uçan yankıları!
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CalicioNews24 internet sitesi, Roma'daki iki yıllık kiralık döneminde başarılı olamadığının altını çizerek, Salih'in "Ne yazık ki Roma'da potansiyelimi gösterecek fırsatları bulamadım ve kendimi geliştiremedim" ifadelerine yer verilerek bu kez İtalya'da başarı arayacağı dile getirildi.