HaberlerGaleriİşte yeni sol bek! Fenerbahçe resmen... Son dakika transfer haberleri
İşte yeni sol bek! Fenerbahçe resmen... Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon hazırlıkları bir kenara transferde de hız kesmeyen Fenerbahçe, imzaları peş peşe attırmış ve adeta şov yapmıştı. Eksik kalan parçalar için de temaslarını sürdüren Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Bu transferin kimi çevrelerce gerçekleşmesine ihtimal verilmezken yaşanan son dakika gelişmesi sarı lacivertli kurmayları hemen harekete geçmeye sevk etti. İşte ayrıntılar ve resmi açıklama...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:09
Güncelleme: 19.08.2019 10:12
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3, 4, 6 ve 9 numara için düğmeye basan Fenerbahçe'de ikinci dalga transfer şov başlıyor...
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Kolarov'un zora girmesi Gustavo Luiz'in maliyet sorunu derken alternatiflere yönelen Comolli, aradığı ismi buldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığının yanı sıra Cebrail'in tecrübesiz oluşu planları değiştirmişti.
Kanarya, önceliği stoper ve orta alandan alıp sol beke verdi...
Çalışmalarının meyvesini hemen alan sarı lacivertliler, kulübünden ayrılmak isteyen futbolcuyu kiralayarak takıma kazandırmayı düşünüyor.