Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda 0-0 beraberlikle sona eren maçın önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması...
25 Kasım 2019 Pazartesi 07:32
Güncelleme: 25.11.2019 07:32
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11' Kontratağa çıkan Malatyalı Guilherme, Zanka'yı geçip kaleye koştu. Altay'la karşı karşıya kalıp kaçırdı.
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13' Fenerbahçe'de Alper Potuk ceza sahası önünde kontrol edip vurdu. Farnolle başarılı bir kurtarış yaptı.
15' Jahovic, Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
40' Chebake'nin şutunu Altay elinden kaçırdı, Malatya golü attı hakem Altay'a faul gerekçesiyle golü iptal etti.
45+9' Ceza sahasında Farnolle'nin Moses'e müdahalesine hakem penaltı verdi. Emre'nin şutu kalecide kaldı.