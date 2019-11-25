İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda 0-0 beraberlikle sona eren maçın önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması...
25 Kasım 2019 Pazartesi 07:32 Güncelleme: 25.11.2019 07:32
İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

11' Kontratağa çıkan Malatyalı Guilherme, Zanka'yı geçip kaleye koştu. Altay'la karşı karşıya kalıp kaçırdı.

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İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

13' Fenerbahçe'de Alper Potuk ceza sahası önünde kontrol edip vurdu. Farnolle başarılı bir kurtarış yaptı.

İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

15' Jahovic, Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

40' Chebake'nin şutunu Altay elinden kaçırdı, Malatya golü attı hakem Altay'a faul gerekçesiyle golü iptal etti.

İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

45+9' Ceza sahasında Farnolle'nin Moses'e müdahalesine hakem penaltı verdi. Emre'nin şutu kalecide kaldı.

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