İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda 0-0 beraberlikle sona eren maçın önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması...

25 Kasım 2019 Pazartesi 07:32 Güncelleme: 25.11.2019 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





