İşte Volkan Demirelin başını yakan isim!

'SEN BENDEN DAHA İYİ FENERBAHÇELİ MİSİN?'

Mücadele öncesi Volkan Demirel'in bir yönetim kurulu üyesine (Bazı haber kaynaklarında bu isim Semih Özsoy olarak geçiyor) "Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin" şeklinde çıkıştığı ve tartıştığı öğrenildi.