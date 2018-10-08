İşte Volkan Demirelin başını yakan isim!

Rize mağlubiyetinin ardından kaosa sürüklenen Fenerbahçe'de Volkan Demirel, kendilerini Ali Koç'un adını kullanarak tribüne gönderip tepki almalarına neden olan idari menajer Onur Başar'ın üzerine yürüdü. Volkan'ın, Başkan Ali Koç'un 'Takımla konuş' talebini geri çevirmesi ve Comolli'yi eleştirmesi de bardağı taşırdı.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 10:58:33
Güncelleme: 11:23:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İşte Volkan Demirel'in başını yakan isim!
1
17
Fenerbahçe'deki kaosun perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aatif ve Nabil Dirar ile beraber Volkan Demirel'in de kadro dışı bırakılması camiayı ayağa kaldırırken, kaptanın neden kadro dışı kaldığı konusunda yeni bilgiler geldi. Ne olduysa Çaykur Rizespor maçından sonra oldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Volkan Demirel'in başını yakan isim!
2
17
'SEN BENDEN DAHA İYİ FENERBAHÇELİ MİSİN?'
Mücadele öncesi Volkan Demirel'in bir yönetim kurulu üyesine (Bazı haber kaynaklarında bu isim Semih Özsoy olarak geçiyor) "Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin" şeklinde çıkıştığı ve tartıştığı öğrenildi.
İşte Volkan Demirel'in başını yakan isim!
3
17
Tecrübeli eldivenin kadro dışı bırakılmasında en önemli etkenlerden birinin bu olay olduğu öne sürüldü.
İşte Volkan Demirel'in başını yakan isim!
4
17
İDARİ MENAJER ONUR BAŞAR TRİBÜNE GİDİN DİYOR
Güneş'in haberine göre, olaylar bununla sınırlı değil... Kulislerde dolanan iddialara göre; Rizespor mağlubiyetinin ardından idari menajer Onur Başar, taraftarlardan özür dilemek üzere futbolcuların tribünlere gitmesini istedi. Volkan Demirel, tepki alacakları için bu isteği reddetti.
İşte Volkan Demirel'in başını yakan isim!
5
17
ALİ KOÇ'UN ADINI KULLANARAK TRİBÜNE GÖNDERMİŞ
Onur Başar, bir kez daha gelip Başkan Ali Koç'un Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın tribünlere gitmesini istediğini söyledi. Ardından tribünden giden ve tepkiler sonrası Volkan, Başkan Ali Koç'a, "Bizi tribünlere gönderdiniz, küfür yedik" diye sitem etti.