İşte Süper Lig'de gol krallığı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışı bakımından çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriqi attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Kosovalı futbolcu Süper Lig'de toplam 10 gole ulaşarak gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...
22 Aralık 2019 Pazar 21:36 Güncelleme: 22.12.2019 21:36
İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Fenerbahçe'nin formda ismi Vedat Muriqi gollerine devam ediyor.

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İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü, Beşiktaş'ı da boş geçmedi ve Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti.

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Vedat Muriqi attığı bu golle gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunuyor.

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Bogdan Stancu 11

İşte Süper Lig'de gol krallığı...


Vedat Muriqi 10

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