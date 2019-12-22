İşte Süper Lig'de gol krallığı...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışı bakımından çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriqi attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Kosovalı futbolcu Süper Lig'de toplam 10 gole ulaşarak gol krallığı yarışındaki iddiasını ispatladı. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

22 Aralık 2019 Pazar 21:36 Güncelleme: 22.12.2019 21:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





