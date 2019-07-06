İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

Birçok yıldız ismin durak noktalarından biri olan Süper Lig'de dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdiye kadar birçok yıldız futbolcuya dudak uçuklatan bonservis bedeli ödediler. Bu futbolcuların kimi gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi olurken; kimi de beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. İşte Süper Lig tarihinin en en pahalı transferleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 17:04 Güncelleme: 06.07.2019 17:04
İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

Goal'ün derlemesine göre Süper Lig tarihinin en pahalı 50 transferi şu şekilde:

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İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

MIROSLAV STOCH | Fenerbahçe | 5.500.000 €

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

BRUNO ALVES | Fenerbahçe | 5.500.000 €

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

EDU DRACENA | Fenerbahçe | 5.700.000 €

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri! Diagne ve Güiza...

MILAN RAPAIC | Fenerbahçe | 6.000.000 €

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