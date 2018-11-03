İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri! - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Dün gece derbide yaşanan olaylarda Skrtel'e saldırıp Jailson'u kovalayan Hasan Şaş'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o tepkiler;
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 10:16:56 Güncelleme: 10:44:05
    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Ahmet Çakar: "Hasan Şaş köyüne dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın"

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Ahmet Çakar: "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ı futboldan men ederim"

    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Ali Güneş: "Bu Hasan Şaş'ın ilk vukuatı değil! Bizim halı saha maçında bile yapmıştı!"

    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Sinan Engin: "Bu işlerin sorumlusu Fatih Terim'dir. Terim olmasa Hasan Şaş bunları yapamaz"

    İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!

    Serdar Ali Çelikler: "Hasan Şaş, ya teknik direktörlük yap ya amigoluk. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Adam gibi davran. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler..."

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