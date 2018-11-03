İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri! - Galeri - Fotomaç
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İşte sosyal medyada Hasan Şaş tepkileri!
Dün gece derbide yaşanan olaylarda Skrtel'e saldırıp Jailson'u kovalayan Hasan Şaş'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o tepkiler;
3 Kasım 2018 Cumartesi, 10:16:56
Güncelleme: 10:44:05
Ahmet Çakar: "Hasan Şaş köyüne dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın"
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Çakar: "TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ı futboldan men ederim"
Ali Güneş: "Bu Hasan Şaş'ın ilk vukuatı değil! Bizim halı saha maçında bile yapmıştı!"
Sinan Engin: "Bu işlerin sorumlusu Fatih Terim'dir. Terim olmasa Hasan Şaş bunları yapamaz"
Serdar Ali Çelikler: "Hasan Şaş, ya teknik direktörlük yap ya amigoluk. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Adam gibi davran. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler..."