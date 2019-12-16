Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Mücadelenin akılda kalan pozisyonlarını sizler için derledik. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35
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13' Soldan ceza sahasına hareketlenen Fernando'nun yerden şutunda top az farkla auta çıktı.
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22' Yatabare, ceza sahası içinde uygun durumda olmasına rağmen istediği vuruşu yapamadı ve fırsatı harcadı.
30'Rodrigues, vücut çalımıyla rakibini geçtikten sonra uzak kaleye şutladı. Samassa, topu kornere çeldi.
32' Mert Hakan'ın ara pasına hareketlenen Fernando, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
34'Muriç, boş kale önündeki Ozan'a çıkardı. Altı pas üzerindeki genç futbolcu, topu ıskalayınca fırsat kaçtı.