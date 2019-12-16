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16 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Mücadelenin akılda kalan pozisyonlarını sizler için derledik. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması...
16 Aralık 2019 Pazartesi 07:35
İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması

13' Soldan ceza sahasına hareketlenen Fernando'nun yerden şutunda top az farkla auta çıktı.

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İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması

22' Yatabare, ceza sahası içinde uygun durumda olmasına rağmen istediği vuruşu yapamadı ve fırsatı harcadı.

İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması

30' Rodrigues, vücut çalımıyla rakibini geçtikten sonra uzak kaleye şutladı. Samassa, topu kornere çeldi.

İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması

32' Mert Hakan'ın ara pasına hareketlenen Fernando, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının sineması


34' Muriç, boş kale önündeki Ozan'a çıkardı. Altı pas üzerindeki genç futbolcu, topu ıskalayınca fırsat kaçtı.

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