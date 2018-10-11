İşte Samandırayı karıştıran hareket: Ben ne dersem o olacak

Bu iki oyuncu ciddi şekilde bunalım yaşarken bu durumu gören diğer takım arkadaşları da futbolculara gösterilen bu tavırdan rahatsız oldular. Her ne kadar profesyonel bir iş yapılıyor olsa da tamamen ticari bir bakış açısıyla ortaya konulan bu tavır, takımın ciddi bir kesimini rahatsız etti.