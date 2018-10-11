İşte Samandırayı karıştıran hareket: Ben ne dersem o olacak

İşte Samandıra'yı karıştıran hareket: Ben ne dersem o olacak
Fenerbahçe'de hedef tahtasında Phillip Cocu var ancak Samandıra'dan sızan bilgiler, sahadaki kopuk görüntünün, isyandan uzak halin, kavga etmeyen takımın altında yatan sebeplerin farklı şeylerde olduğunu ortaya koyuyor.
11 Ekim 2018 Perşembe, 16:27:05
Güncelleme: 16:29:36
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İşte Samandıra'da keyfi kaçıran birlik ortamının oluşmasına engel olan, Fenerbahçe'yi bir takım yapmaktan alıkoyan gelişmeler:
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1 - Transfer döneminin sonlarına doğru Dirar ve Soldado için gelen teklifler Fenerbahçe tarafından kabul edildi. Kulüp için bu anlaşmalar karlı görünse de futbolcular ayrılmak istemedi. Sezon başında forma şansı bulan hatta 11'de bile başlayan bu futbolcular yaşanan olayların ardından ilk 18'e dahi alınmamaya başladı.
Bu iki oyuncu ciddi şekilde bunalım yaşarken bu durumu gören diğer takım arkadaşları da futbolculara gösterilen bu tavırdan rahatsız oldular. Her ne kadar profesyonel bir iş yapılıyor olsa da tamamen ticari bir bakış açısıyla ortaya konulan bu tavır, takımın ciddi bir kesimini rahatsız etti.
2 - Samandıra'da anahtarın tamamen Damien Comolli'ye teslim edilmesinin ardından doğal bir değişim süreci başladı. Fakat bu değişim süreci esnasında göreve gelen bazı isimlerin ortaya koyduğu tavır, personelinden futbolcusuna herkesi rahatsız etti.
Bu değişimle birlikte Comolli'nin dışında göreve gelen bazı yeni isimlerin "Ben ne dersem o olacak", "Sen buna karışamazsın", "Burada benim sözüm dinlenecek" minvalindeki üslupları, Samandıra'da huzursuzluk yarattı.