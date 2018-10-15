İşte Samandıranın yeni kuralları!

Fenerbahçe'de Samandıra'dan başlamak üzere birçok yeni değişiklik olacak
15 Ekim 2018 Pazartesi, 21:37:33
Güncelleme: 21:40:04
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SAMANDIRA'DA YENİ KURALLAR
Fenerbahçe'de bugünden itibaren birçok değişim yaşanacak. Yönetimin ve teknik heyetin bir numaralı önceliği, takım içindeki gruplaşmaları bitirip, oyuncular içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması.
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RADİKAL KARARLAR
Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu. Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra'nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak.
GRUPLAŞMA BİTECEK
Bu yönde atılacak adımların ilk bölümü; Ali Koç'un da altını çizdiği takım içindeki gruplaşmalara son vermek, arkadaşlığın ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi yönünde olacak.
KONUŞMA YAPACAK
Yapılacak değişikliklerle ilgili futbolculara ön bilgiyi bugün teknik direktör Phillip Cocu verecek. Ayrıca Ali Koç'un da takıma bir konuşma yapması bekleniyor. İşte bu yönde atılacak adımlardan bazıları...
KURSLAR ARTIK ZORUNLU
Samandıra'da yabancılar için Türkçe, yerli oyuncular için ise İngilizce kursları zaten veriliyordu. Ancak oyuncuların bu kurslara katılımı son derece düşüktü. Takım içerisinde iletişimin güçlendirilmesi adına kurslara katılım zorunlu hale getirilecek.