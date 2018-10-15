İşte Samandıranın yeni kuralları! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    İşte Samandıra'nın yeni kuralları!

    Fenerbahçe'de Samandıra'dan başlamak üzere birçok yeni değişiklik olacak
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 21:37:33 Güncelleme: 21:40:04
    İşte Samandıranın yeni kuralları!

    SAMANDIRA'DA YENİ KURALLAR

    Fenerbahçe'de bugünden itibaren birçok değişim yaşanacak. Yönetimin ve teknik heyetin bir numaralı önceliği, takım içindeki gruplaşmaları bitirip, oyuncular içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması.

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    İşte Samandıranın yeni kuralları!

    RADİKAL KARARLAR

    Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu. Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra'nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak.

    İşte Samandıranın yeni kuralları!

    GRUPLAŞMA BİTECEK

    Bu yönde atılacak adımların ilk bölümü; Ali Koç'un da altını çizdiği takım içindeki gruplaşmalara son vermek, arkadaşlığın ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi yönünde olacak.

    İşte Samandıranın yeni kuralları!

    KONUŞMA YAPACAK

    Yapılacak değişikliklerle ilgili futbolculara ön bilgiyi bugün teknik direktör Phillip Cocu verecek. Ayrıca Ali Koç'un da takıma bir konuşma yapması bekleniyor. İşte bu yönde atılacak adımlardan bazıları...

    İşte Samandıranın yeni kuralları!

    KURSLAR ARTIK ZORUNLU

    Samandıra'da yabancılar için Türkçe, yerli oyuncular için ise İngilizce kursları zaten veriliyordu. Ancak oyuncuların bu kurslara katılımı son derece düşüktü. Takım içerisinde iletişimin güçlendirilmesi adına kurslara katılım zorunlu hale getirilecek.

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