İşte Samandıranın yeni kuralları!

RADİKAL KARARLAR

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu. Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra'nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak.