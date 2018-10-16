İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

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İşte Phillip Cocu'nun kurtuluş reçetesi
Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, kurtuluş reçetesini buldu.
16 Ekim 2018 Salı, 09:34:45
Güncelleme: 09:35:03
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu. PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.
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Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.
İlk olarak, hücum hattında İslam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.
Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı. Benzia'nın yedek kalmasındaki ana sebeplerinden biri de bu oluyor.
Joker Diego Reyes
Benzia'yı ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşünen Cocu, bu sayede yorulan rakiplere karşı daha teknik, daha hızlı ve daha dikine bir oyun düzenleyecek.