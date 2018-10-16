İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    İşte Phillip Cocu'nun kurtuluş reçetesi

    Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, kurtuluş reçetesini buldu.
    16 Ekim 2018 Salı, 09:34:45 Güncelleme: 09:35:03
    İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

    Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu. PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

    Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı.

    İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

    İlk olarak, hücum hattında İslam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı.

    İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

    Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı. Benzia'nın yedek kalmasındaki ana sebeplerinden biri de bu oluyor.

    İşte Phillip Cocunun kurtuluş reçetesi

    Joker Diego Reyes

    Benzia'yı ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşünen Cocu, bu sayede yorulan rakiplere karşı daha teknik, daha hızlı ve daha dikine bir oyun düzenleyecek.

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