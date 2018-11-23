Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı! - Galeri - Fotomaç
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Koeman Trabzonspor için Fenerbahçe'nin imha timini hazırladı!
Erwin Koeman, zorlu Trabzonspor mücadelesinde 3 puan için sahaya süreceği ekibi belirledi.
23 Kasım 2018 Cuma, 00:56:42
Güncelleme: 07:59:14
Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesinden sonra 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de gündem Trabzonspor...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, Süper Lig'de de Alanyaspor'u mağlup eden kadrodan vazgeçmeyen Hollandalı teknik adam, 13. hafta sınavına da aynı diziliş ve oyuncularla çıkacak.
Sakat Şener ile cezalı Jailson'un yokluğunda zoraki değişimlere gidecek olan Koeman, sağ bekte İsla, ön liberoda da sakatlıktan çıkan Mehmet Topal'a şans verecek.
İşte Erwin Koeman'ın Trabzonspor derbisinde sahaya süreceği ilk 11...