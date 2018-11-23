Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı! - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçe'nin imha timini hazırladı!

    Erwin Koeman, zorlu Trabzonspor mücadelesinde 3 puan için sahaya süreceği ekibi belirledi.
    23 Kasım 2018 Cuma, 00:56:42 Güncelleme: 07:59:14
    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı!

    Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesinden sonra 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de gündem Trabzonspor...

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    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i, Süper Lig'de de Alanyaspor'u mağlup eden kadrodan vazgeçmeyen Hollandalı teknik adam, 13. hafta sınavına da aynı diziliş ve oyuncularla çıkacak.

    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı!

    Sakat Şener ile cezalı Jailson'un yokluğunda zoraki değişimlere gidecek olan Koeman, sağ bekte İsla, ön liberoda da sakatlıktan çıkan Mehmet Topal'a şans verecek.

    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı!

    İşte Erwin Koeman'ın Trabzonspor derbisinde sahaya süreceği ilk 11...

    Koeman Trabzonspor için Fenerbahçenin imha timini hazırladı!

    Harun Tekin

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