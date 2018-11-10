Josefden flaş itiraf: Şampiyonluk bu nedenle kaçtı

"ŞAMPİYON OLMAK, İÇİMDE KALDI"



3 sene boyunca elimden gelen her şeyi yaptım. Takım için mücadele ettim. Kimi zaman zorluklar yaşadık, iyi sonuçlar aldık ama şampiyon olamadı. Şampiyon olmak içimde kalan bir şey oldu.