Josefden flaş itiraf: Şampiyonluk bu nedenle kaçtı

Josef'den flaş itiraf: "Şampiyonluk bu nedenle kaçtı"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, beIN Sports Haber'e Fenerbahçe günleriyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 14:26:45
Güncelleme: 15:19:48
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"ŞAMPİYON OLMAK, İÇİMDE KALDI"
3 sene boyunca elimden gelen her şeyi yaptım. Takım için mücadele ettim. Kimi zaman zorluklar yaşadık, iyi sonuçlar aldık ama şampiyon olamadı. Şampiyon olmak içimde kalan bir şey oldu.
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"BİREYSEL HATALARLA KAYBOLDU"
Geçen sene çok fazla bireysel hatalar yaptık. Öyle komik, öyle bireysel hatalar yaptık ki sezon sonunmda şampiyon olmamıza engel oldu. İsim veremem, hepimize ait bir sorundu. Bireysel hatalarla kaybolan bir sezondu geçen sezon.
"İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM"
Gelme sebebim, 3 sene yaşadığım İstanbul'a seyahat etmekti. Fenerbahçe'deki arkadaşlarımı görmek istedim. İstanbul'u biraz daha yaşamak istedim. İstanbul'u çok özledim, eşim de çok özledi. 3 sene yaşadığımız bir şehir, özlememek mümkün değil.
"EN GÜZEL KENT İSTANBUL"
İstanbul yaşadığım en güzel şehir. Daha önce Porto, Sao Paulo ve Porto Alegre'de yaşadım. Yaşadığım kentler içerisinde en güzel kent İstanbul'du. Her zaman bana sorduklarında, "Gidin ve İstanbul'da yaşayın, orayı deneyimleyin." diyorum.
"TÜRK YEMEKLERİNE HER YERDE ULAŞABİLİYORUM"
Artık globalleşen dünyada restoranlar her yerde. Türk yemeklerine de her yerde ulaşabiliyorum. Ayrılınca sorunların en küçüğü yemek oldu.