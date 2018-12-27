İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'yi değiştirecek 4 transfer!

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında yaşanan hayal kırıklığını unutturmak için, transfer girişimleri hız kazandı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 20:19:17 Güncelleme: 20:26:36
İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Sarı-Lacivertlilerde kiralık forma giyen isimlerle yolların ayrılması planlanırken, gözler transfer edilecek futbolculara çevrildi.

İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, başta birer forvet ve stoper istediği belirtilirken, imkanlar dahilinde orta saha transferi de planlanıyor.

İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk yarı performansının ardından kapsamlı bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Ligde Erzurum ve Antalya ile berabere kalıp henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ersun Yanal, buna rağmen her açıklamasında, "Sezonun ikinci yarısında taraftara keyif veren bir Fenerbahçe olacak. İkinci yarının zirvesinde yer alacağız, istatistikleri biz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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