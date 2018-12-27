İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Ligde Erzurum ve Antalya ile berabere kalıp henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ersun Yanal, buna rağmen her açıklamasında, "Sezonun ikinci yarısında taraftara keyif veren bir Fenerbahçe olacak. İkinci yarının zirvesinde yer alacağız, istatistikleri biz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.