İşte Fenerbahçeyi değiştirecek 4 transfer!

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında yaşanan hayal kırıklığını unutturmak için, transfer girişimleri hız kazandı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 20:19:17
Güncelleme: 20:26:36
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Sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
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Sarı-Lacivertlilerde kiralık forma giyen isimlerle yolların ayrılması planlanırken, gözler transfer edilecek futbolculara çevrildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, başta birer forvet ve stoper istediği belirtilirken, imkanlar dahilinde orta saha transferi de planlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk yarı performansının ardından kapsamlı bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.
Ligde Erzurum ve Antalya ile berabere kalıp henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ersun Yanal, buna rağmen her açıklamasında, "Sezonun ikinci yarısında taraftara keyif veren bir Fenerbahçe olacak. İkinci yarının zirvesinde yer alacağız, istatistikleri biz belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.