İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!

SPORTİF DİREKTÖR COMOLLİ GELİYOR

ALİ Koç'un futbolun planlayıcısı olarak düşündüğü Damien Comolli'nin bir iki gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. 49 yaşındaki Fransız futbol adamı, sportif direktör olarak görev yapacak. Transferlerden, teknik direktör seçimine kadar futboldaki yeni yapılanmada 'kritik rol' üstlenecek. Daha önce Arsenal, Tottenham Hotspur ve Liverpool gibi kulüplerde çalışan Comolli, antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü görevlerinde bulundu.



