İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
SPORTİF DİREKTÖR COMOLLİ GELİYOR
ALİ Koç'un futbolun planlayıcısı olarak düşündüğü Damien Comolli'nin bir iki gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. 49 yaşındaki Fransız futbol adamı, sportif direktör olarak görev yapacak. Transferlerden, teknik direktör seçimine kadar futboldaki yeni yapılanmada 'kritik rol' üstlenecek. Daha önce Arsenal, Tottenham Hotspur ve Liverpool gibi kulüplerde çalışan Comolli, antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü görevlerinde bulundu.
KOLO TOURE'Yİ KEŞFETTİ
Comolli, 7 yıl gözlemcilik yaptığı Arsenal'de Kolo Toure, Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-05 yılları arasında futbol direktörlüğü yaptığı St. Etienne, Fransa Kupası'nda yarı final oynadı. 2005-08 arası çalıştığı Tottenham'da Bale, Modric, Corluka, Berbatov, Boateng gibi yıldızları takıma kazandırdı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.