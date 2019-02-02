İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 3 isim

Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ekledi. Toplam 5 transfer yapan sarı-lacivertliler prosedür gereği diğer 2 transferden Zenit maçlarında yararlanamayacak. İşte sarı-lacivertlilerin dün gece yarısı bildirdiği o isimler...
2 Şubat 2019 Cumartesi, 13:43:29 Güncelleme: 14:13:39
İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim

Fenerbahçe, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 5 ismi kattı.

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İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim

UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebiliyor.

İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim

Bu nedenle Fenerbahçe 5 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecekti.

İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim

SÜRE 1 OCAK'TA SONA ERDİ

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, 1 Ocak gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundaydı.

İşte Fenerbahçenin UEFAya bildirdiği 3 isim

O İSİMLER DÜN BİLDİRİLDİ

İşte sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği 3 isim;

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