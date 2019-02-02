İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 3 isim

Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ekledi. Toplam 5 transfer yapan sarı-lacivertliler prosedür gereği diğer 2 transferden Zenit maçlarında yararlanamayacak. İşte sarı-lacivertlilerin dün gece yarısı bildirdiği o isimler...
2 Şubat 2019 Cumartesi, 13:43:29
Güncelleme: 14:13:39
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Fenerbahçe, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 5 ismi kattı.
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UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebiliyor.
Bu nedenle Fenerbahçe 5 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecekti.
SÜRE 1 OCAK'TA SONA ERDİ
Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, 1 Ocak gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundaydı.