İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı - Galeri - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı
Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 3 transfer yapılması bekleniyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:48:22
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
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Sarı-lacivertilier, Ersun Yanal'ın da raporu doğrultusunda takıma en az üç takviye yapmayı planlıyor.
Takviye yapılacak bölgelerden biri de stoper mevkii.
Milliyet'in haberine göre, stoper adaylarının başında PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin geliyor.
27 yaşındaki Fransız stoper, bu sezon kulübeden kurtulamadı.