İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 3 transfer yapılması bekleniyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:48:22
İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

Sarı-lacivertilier, Ersun Yanal'ın da raporu doğrultusunda takıma en az üç takviye yapmayı planlıyor.

İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

Takviye yapılacak bölgelerden biri de stoper mevkii.

İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

Milliyet'in haberine göre, stoper adaylarının başında PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin geliyor.

İşte Fenerbahçenin transferdeki ilk hedefi! Girişimler başladı

27 yaşındaki Fransız stoper, bu sezon kulübeden kurtulamadı.

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