İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi - Galeri - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:25:58
Güncelleme: 01:27:14
İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları start alsa da transferde hala sessiz kalınması taraftarlarda endişe uyandırıyor.
İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
Kombinelere hücum eden sarı-lacivertliler yeni takviyeler için yol gözlüyor ama yönetim bu konuda tedbirli.
İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
Bunun altında yatan sebepler ise oldukça ciddi şekilde başkan Ali Koç'un elini kolunu bağlıyor. Henüz transfer yapamayan sarı-lacivertli kulüp şu engellerle karşı karşıya:
İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
Eski yönetimden kalan dağ gibi birikmiş borçlar.
İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına göre 'sattığın kadar alabilirsin' maddesinin sürmesi.