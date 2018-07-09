İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:25:58 Güncelleme: 01:27:14
    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
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    • 10
    İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları start alsa da transferde hala sessiz kalınması taraftarlarda endişe uyandırıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
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    • 10
    İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi

    Kombinelere hücum eden sarı-lacivertliler yeni takviyeler için yol gözlüyor ama yönetim bu konuda tedbirli.

    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
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    • 10
    İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi

    Bunun altında yatan sebepler ise oldukça ciddi şekilde başkan Ali Koç'un elini kolunu bağlıyor. Henüz transfer yapamayan sarı-lacivertli kulüp şu engellerle karşı karşıya:


    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
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    • 10
    İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi

    Eski yönetimden kalan dağ gibi birikmiş borçlar.

    İşte Fenerbahçe'nin transferde sessiz kalmasının sebebi
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    • 10
    İşte Fenerbahçenin transferde sessiz kalmasının sebebi

    UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına göre 'sattığın kadar alabilirsin' maddesinin sürmesi.

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