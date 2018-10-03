İşte Fenerbahçenin Spartak Trnava 11i

İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...

3 Ekim 2018 Çarşamba, 15:51:54 Güncelleme: 15:55:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





