HaberlerGaleriİşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe büyük transfer bombasını patlamaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya'nın büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 02:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Sezona kadrosunda büyük bir değişim yaparak başlayan ve camiaya umut veren oyunuyla ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Sarı lacivertlilerde takımın eksikleri ve mevcut oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde transfer raporu hazırlanıyor...
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Sol bek takviyesi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha, kanat ve forvete de yeni isimler istediği kaydedildi.
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Bu kapsamda hem yurt içi hem yurt dışı olmak kaydıyla yoğun bir tempo içinde olan sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü bazı isimler belli olmuştu.
İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.