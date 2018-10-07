İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

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İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının en kritik maçı Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak.
7 Ekim 2018 Pazar, 00:20:53 Güncelleme: 00:33:30
İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
Hafta içinde birkaç ismin kadro dışı kalması sonrası Cocu da ilk 11'inde değişikliğe gitti. Hollandalı'nın, sezon başından beri düzenli olarak forma verdiği isimlerin bazılarından Medipol Başakşehir karşısında yararlanması beklenmiyor. İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başahşehir karşısındaki muhtemel 11'i...
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