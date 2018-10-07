İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i... - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının en kritik maçı Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak.
    7 Ekim 2018 Pazar, 00:20:53 Güncelleme: 00:33:30
    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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    • 25
    İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

    Sezon başından beri sular durulmayan Fenerbahçe, yarın evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi kazanıp rahat nefes almak isteyen sarı lacivertlilerde mağlubiyet halinde ise işler daha da karışabilir.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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    • 25
    İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

    Hafta içinde birkaç ismin kadro dışı kalması sonrası Cocu da ilk 11'inde değişikliğe gitti. Hollandalı'nın, sezon başından beri düzenli olarak forma verdiği isimlerin bazılarından Medipol Başakşehir karşısında yararlanması beklenmiyor. İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başahşehir karşısındaki muhtemel 11'i...

    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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    İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

    HARUN

    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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    • 25
    İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

    İSLA

    İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısındaki 11'i...
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    • 25
    İşte Fenerbahçenin Medipol Başakşehir karşısındaki 11i...

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