İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i! Victor Moses sürprizi
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Malatya'yı ağırlayacak. Kanarya, kazanması halinde galibiyet özlemi son bulacak, aksi durumda düşme potasında kalacak.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 02:18:44
Güncelleme: 07:47:22
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak.
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Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak maçta sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
beIN Sports 1'den ya yınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
6 haftadır ligde galibiyeti unutan Kanarya için bu 90 dakikadan çıkacak sonuç çok önemli olacak.
Ersun Yanal'ın öğrencileri kazanırsa rahat bir nefes alacak, aksi durumda ise düşme potasında kalacak.