İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i! Victor Moses sürprizi

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Malatya'yı ağırlayacak. Kanarya, kazanması halinde galibiyet özlemi son bulacak, aksi durumda düşme potasında kalacak.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 02:18:44 Güncelleme: 07:47:22
İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yeni bir başlangıç için sahaya çıkacak.

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İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak maçta sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

beIN Sports 1'den ya yınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

6 haftadır ligde galibiyeti unutan Kanarya için bu 90 dakikadan çıkacak sonuç çok önemli olacak.

İşte Fenerbahçenin Malatyaspor 11i! Victor Moses sürprizi

Ersun Yanal'ın öğrencileri kazanırsa rahat bir nefes alacak, aksi durumda ise düşme potasında kalacak.

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