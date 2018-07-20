İşte Fenerbahçenin isim isim kamp değerlendirmesi!

İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
20 Temmuz 2018 Cuma, 00:20:40
Güncelleme: 00:20:44
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İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
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A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'nin kamp sürecini değerlendirdi. Sar-lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Philip Cocu'yla gerçekten ağır bir kamp dönemi geçirdi. Futbolcuların hemen hepsi fiziksel olarak geçen senenin üzerinde... Ama esas soru şu, bu kadro şampiyonluğa yeter mi? Takıma yeni katılan genç oyuncuların katkı vereceği muhakkak. Ancak genç futbolcularla 3 kulvarda yarışabilmek öyle kolay bir iş değil. Cocu ile Aykut Kocaman'ın tarzı birbirine benziyor.
İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
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En önemlisi ikisi de rakamlara inanıyor. Bazı yöntem farklılıkları var elbette... Mesela F.Bahçe'nin topu geri kazanma süresi uzadı. Cocu topu geri alabilmek için öyle deli gibi saldırtmıyor takımını... F.Bahçe takımının özellikle hücum anlamında ne yaptığını bilen bir görüntüsü olacak. Eğer transferler gelir, takım kalitesi yukarıya çekilirse o zaman yarışan bir takımdan bahsedebiliriz. Takıma şöyle bir bakıyorum da, Fenerium'a gitsem kimin formasını alırım diye...
İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
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Galiba şu anda sadece 37 numaralı Ali Koç'un formasını alırım! 10 gün boyunca F.Bahçe'yle yatıp kalktık. İdmanları, hazırlık maçlarını izledik. Kampın öne çıkanları, hayal kırıklıkları, yaşlıları, gençleri... İşte tekmili birden kamp değerlendirmesi:
İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
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VOLKAN DEMİREL: Transferinin gecikmesi yüzünden kampa sonradan geldi. Ama anlaşılan o ki tatili boş geçmemiş. Antrenman maçlarındaki yaptığı kurtarışlarla hepimize eski günlerini anımsattı. Yeni sezonda kimse ondan kaleyi alamaz.
İşte Fenerbahçe'nin isim isim kamp değerlendirmesi!
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KAMENİ: Mecburen kadroda tutuldu. Eğer talibi çıksaydı 3'e 5'e bakmadan satılacaktı. Onu kalede gördüğümde hâlâ tüylerim diken diken oluyor. Açıkçası hiç güven vermiyor.