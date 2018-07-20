İşte Fenerbahçenin isim isim kamp değerlendirmesi!

En önemlisi ikisi de rakamlara inanıyor. Bazı yöntem farklılıkları var elbette... Mesela F.Bahçe'nin topu geri kazanma süresi uzadı. Cocu topu geri alabilmek için öyle deli gibi saldırtmıyor takımını... F.Bahçe takımının özellikle hücum anlamında ne yaptığını bilen bir görüntüsü olacak. Eğer transferler gelir, takım kalitesi yukarıya çekilirse o zaman yarışan bir takımdan bahsedebiliriz. Takıma şöyle bir bakıyorum da, Fenerium'a gitsem kimin formasını alırım diye...