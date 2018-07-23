İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü - Galeri - Fotomaç
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 08:28:18 Güncelleme: 08:30:17
    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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    İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

    Fenerbahçe forvetini arıyor... Uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli 3 isim üzerine yoğunlaşmış durumda.

    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
    • 2
    • 8
    İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

    Listenin ilk sırasında Newcastle'dan Mitrovic yer alıyor. 15 gündür görüşülen Sırp yıldızın birçok talibinin olması Comolli'nin işini zorlaştırıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
    • 3
    • 8
    İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

    Ancak Fransız futbol adamı, Cocu'nun ilk tercihi olan Mitrovic'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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    İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

    Listenin ikinci sırasında ise Cocu'nun PSV'den eski öğrenci olan Brighton'lı Locadia yer alıyor.

    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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    İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

    Comolli, İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini sunmuş durumda. Şimdi Brighton'ın bu teklife vereceği yanıt bekleniyor.

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