İşte Fenerbahçenin hedefindeki 3 golcü

23 Temmuz 2018 Pazartesi, 08:28:18
Güncelleme: 08:30:17
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İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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Fenerbahçe forvetini arıyor... Uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli 3 isim üzerine yoğunlaşmış durumda.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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Listenin ilk sırasında Newcastle'dan Mitrovic yer alıyor. 15 gündür görüşülen Sırp yıldızın birçok talibinin olması Comolli'nin işini zorlaştırıyor.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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Ancak Fransız futbol adamı, Cocu'nun ilk tercihi olan Mitrovic'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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Listenin ikinci sırasında ise Cocu'nun PSV'den eski öğrenci olan Brighton'lı Locadia yer alıyor.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 golcü
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Comolli, İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini sunmuş durumda. Şimdi Brighton'ın bu teklife vereceği yanıt bekleniyor.