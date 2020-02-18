HaberlerGaleriİşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler tecrübeli hoca ile görüşmelere başladı. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
18 Şubat 2020 Salı 06:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Teknik Direktör Ersun Yanal'a çevrildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduacağı belli oldu.
BAYERN'DE BAŞARISIZ OLDU
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak B.Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.
GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI
Yönetimin kısa süre önce görüştüğü NikoKovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.