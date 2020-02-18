İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler tecrübeli hoca ile görüşmelere başladı. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

18 Şubat 2020 Salı 06:31
İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Teknik Direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

Takvim'in haberine göre; Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduacağı belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

BAYERN'DE BAŞARISIZ OLDU

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak B.Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor

GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI

Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.

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