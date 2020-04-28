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İşte Fenerbahçe'nin corona virüsü hamlesi! Temmuz'da...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraer gelecek sezon için transfer ve teknik direktör imzalarını hemen halletmek isteyen Kanarya, bir diğer yandan da corona virüsünden (koronavirüsü) en az hasarla kurtulmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertliler, virüsün getirdiği mali zorlukla savaşmak için planladığını projesini Temmuz'da hayata geçirecek. İşte o dev proje....

28 Nisan 2020 Salı 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





