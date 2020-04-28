İşte Fenerbahçe'nin corona virüsü hamlesi! Temmuz'da...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraer gelecek sezon için transfer ve teknik direktör imzalarını hemen halletmek isteyen Kanarya, bir diğer yandan da corona virüsünden (koronavirüsü) en az hasarla kurtulmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertliler, virüsün getirdiği mali zorlukla savaşmak için planladığını projesini Temmuz'da hayata geçirecek. İşte o dev proje....
28 Nisan 2020 Salı 10:12
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Sadece genç takımların kullanacağı binanın yapımında son aşamaya gelen sarı lacivertliler, altyapı ile A takım arasındaki koordinasyonu sağlamak için yeni bir departman kuracak.
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Bu birimin başına Mustafa Kaplan, Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Eroğlu'ndan birinin getirilmesi planlanıyor.
Yıllardır öz kaynaklarından A takıma oyuncu çıkaramayan, Merih Demiral gibi yetiştirdiği özel yetenekleri de başka kulüplere kaptıran Fenerbahçe'de, devrim niteliğinde altyapı hamleleri geliyor.
Sarı lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin bir bölümüne, altyapı takımları için yaptırdığı bina önümüzdeki temmuz ayında hizmete açılacak.
5 yıldızlı otel konforuna sahip tesiste genç futbolcuların boş zamanlarını kaliteli biçimde değerlendirmeleri için kütüphane, hobi odaları, fitness salonu, yemek salonu ve odalar bulunuyor.