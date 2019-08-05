İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe son hazırlık maçına Kadıköy'de çıkıyor. 72 gün sonra seyircisiyle buluşacak olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal maça oldukça önem veriyor. Yanal, Cagliari maçı 11'ini de büyük ölçüde belirledi...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09 Güncelleme: 05.08.2019 16:12
İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kalırken yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Sarı-Lacivertlilerin, en ciddi hazırlık karşılaşması olarak görünen Cagliari maçı öncesi Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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