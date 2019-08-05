İşte Fenerbahçe'nin Cagliari 11'i!

Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe son hazırlık maçına Kadıköy'de çıkıyor. 72 gün sonra seyircisiyle buluşacak olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal maça oldukça önem veriyor. Yanal, Cagliari maçı 11'ini de büyük ölçüde belirledi...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09 Güncelleme: 05.08.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





